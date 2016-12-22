21:57 22.12.2016 | Политика | Новости
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США необходимо увеличить ядерный потенциал, - Трамп

Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна должны увеличить свой ядерный потенциал.

США необходимо увеличить ядерный потенциал, - Трамп

По его мнению, США должны значительно укрепить и расширить ядерный потенциал до тех пор, пока весь мир пересмотрит свое отношение к ядерным бомбам. Такое мнение высказал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Барак Обама считает, что Дональду Трампу нельзя доверить коды управления ядерным оружием. Его собственная кампания отстранила его от Twitter.

Они так не уверены в его умении владеть собой, что сказали: "Мы заберем у тебя Twitter". Если кто-то не может справиться с аккаунтом в Twitter, то он не справится и с ядерными кодами, - уверен Обама.


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