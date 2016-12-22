06:00 22.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
100156338:Polishuk

Рада в четверг рассмотрит пребывание Савченко в составе делегации в ПАСЕ

В четверг, 22 декабря, народные депутаты внесут изменения с состав делегации от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Рада в четверг рассмотрит пребывание Савченко в составе делегации в ПАСЕ

В частности, будет рассматриваться вопрос пребывания там Надежды Савченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, будут также и другие изменения в составе делегации. Так вместо Светланы Залищук в делегацию вошел Константин Усов от фракции Блок Петра Порошенок, а вместо Дмитрия Шпенова - Вадим Новинский от Оппоблока.

Вопрос по Надежде Савченко будет решен сегодня на заседании парламента, - написал политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутат Украины Надежда Савченко официально исключена из фракции " Батькивщина". Об этом 20 декабря, открывая заседание парламента объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. В частности, он озвучил соответствующее решение фракции от 15 декабря 2016 года.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив