Порошенко обсудил с Меркель прекращение огня на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации. Собеседники обсудили сложившуюся ситуацию на Донбассе, попытку наступления, в частности, которую пробовали осуществить боевики под Светлодарском. Порошенко и Меркель также подчеркнули важность прекращения на Донбассе огня и срочного освобождения украинских заложников.

Президент Украины также выразил соболезнования народу Германии в связи с терактом на ярмарке в Берлине.

Как сообщал УРА-Информ, ВСУ сообщили о своей готовности прекратить огонь на Донбассе 24 декабря.