19:01 22.12.2016 | Политика | Новости
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Порошенко обсудил с Меркель прекращение огня на Донбассе

Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в процессе телефонного разговора поговорили про вопросы прекращения на Донбассе огня и освобождение украинских заложников.

Порошенко обсудил с Меркель прекращение огня на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации. Собеседники обсудили сложившуюся ситуацию на Донбассе, попытку наступления, в частности, которую пробовали осуществить боевики под Светлодарском. Порошенко и Меркель также подчеркнули важность прекращения на Донбассе огня и срочного освобождения украинских заложников.

Президент Украины также выразил соболезнования народу Германии в связи с терактом на ярмарке в Берлине.

Как сообщал УРА-Информ, ВСУ сообщили о своей готовности прекратить огонь на Донбассе 24 декабря.


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