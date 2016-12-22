Меркель поддержала национализацию ПриватБанка

Она заявила, что это было смелое и необходимое решение украинской власти. В свою очередь глава украинского государства выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине.

Как сообщат пресс-служба президента Украины, лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления сепаратистов под Светлодарском.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк поведал о том, сколько планируется потратить на "спасение" "ПриватБанка". По словам министра - эта сумма достигнет 116 миллиардов гривен. Это то, что пойдет со стороны государства, и это и есть вливание финансов в стабильность данного банка, - заверил Данилюк.