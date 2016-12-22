Кужель в прямом эфире облила Мосийчука водой - ВИДЕО

21 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов она облила водой депутата от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время дискуссии по поводу нового бюджета Украины.

В студии завязался спор и во время словесной перепалки политик опрокинула на Мосийчука воду из стакана, который стоял у нее на столе. При этом Кужель только намочила стол и документы, так как народный депутат сидел от нее далеко.

Что, только Саакашвили ваш может получать. Это ж быдло должно тоже когда-то получить, - прокомментировала она свое поведение.

После эфира народные депутаты про инцидент высказались об инциденте на своих страничках в соцсети Facebook.

В частности, Кужель написала: Из серии "полезные советы". Вода со слабой концентрацией лимона отлично смывает грязь и успокаивает истерику - правда, на короткое время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в здании Верховной Рады ударил стеклянной бутылкой по голове Александру Кужель . Врачи диагностировали у Кужель сотрясение мозга.