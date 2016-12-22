Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

За постановление №5572 отдали свои голоса 237 народных депутата. Согласно принятому документу из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ, исключается соответствующий пункт.

При этом глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, пояснил, что это необходимо потому, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.

Савченко была избрана в состав делегации вне квот. Теперь изменились обстоятельств, при которых было принято такое решение, - пояснил политик, добавив, что включение Савченко в делегацию обеспечило поддержку последней со стороны ПАСЕ, что в значительной степени способствовало ее освобождению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 декабря народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко предложил заменить Савченко в украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.