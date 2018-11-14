12:36 14.11.2018
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Иванна Лабазович
Сегодня утром 14 ноября в Киеве пошел первый снег и буквально застал врасплох коммунальные службы. Киев укутался в белое пуховое одеяло, но вместе с ним появились первые последствия сильного снегопада. Дороги заносит снегом, по всему Киеву водители стоят в огромных пробках, а на дорогах образовался транспортный коллапс.
УРА-Информ делится своими впечатлениями от первого снега зимней столицы.
Подписывайтесь на наши материалы в Фейсбуке
Читайте также:
- Глава украинского государства Петр Порошенко отверг предложение встретится с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующий прием должен был пройти в Киево-Печерской Лавре.
-
Сегодня, 3 декабря, в столице выпал долгожданный первый снег.
- В городе Днепре из-за усложнения погодных условий, в частности сильного снегопода и порывов ветра сейчас временно затруднено движение автомобильного и общественного транспорта.