Фоторепортаж

Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО

Иванна Лабазович

Сегодня утром 14 ноября в Киеве пошел первый снег и буквально застал врасплох коммунальные службы. Киев укутался в белое пуховое одеяло, но вместе с ним появились первые последствия сильного снегопада. Дороги заносит снегом, по всему Киеву водители стоят в огромных пробках, а на дорогах образовался транспортный коллапс.

УРА-Информ делится своими впечатлениями от первого снега зимней столицы.

Подписывайтесь на наши материалы в Фейсбуке