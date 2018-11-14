Фоторепортаж
12:36 14.11.2018

Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО

Иванна Лабазович

Сегодня утром 14 ноября в Киеве пошел первый снег и буквально застал врасплох коммунальные службы. Киев укутался в белое пуховое одеяло, но вместе с ним появились первые последствия сильного снегопада. Дороги заносит снегом, по всему Киеву водители стоят в огромных пробках, а на дорогах образовался транспортный коллапс.

УРА-Информ делится своими впечатлениями от первого снега зимней столицы. 

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Киев  первый снег  снегопад  


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