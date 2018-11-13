Фоторепортаж
14:27 13.11.2018

В аннексированном Крыму выпал первый снег

В некоторых населенных пунктов аннексированного Крыма сегодня, 13 ноября, выпал первый снег. Соответствующие фотографии заснеженного полуострова опубликовали местные жители в своих социальных сетях.

Как отметили коренные жител, снег выпал сегодня ночью в Симферополе, Керчи, Судаке и Старом Крыму.

Кстати, зима также заявила о себе заснеженным улицам в Симферопольском районе. "Зима явно близко. Сезон "три снежинки и катастрофа" на дорогах Крыма открыт", - написал блогер RoksolanaToday & Крым.

На данный момент сообщений о гололеде на дорогах нет.

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Крым  аннексия  снег  погода  


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В аннексированном Крыму выпал первый снег
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