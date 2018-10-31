Фоторепортаж

Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"

Иванна Лабазович

"Первый Деловой телеканал" на 12 международной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования "ИнтерАГРО 2018" презентовал совершенно уникальный проект для аграрного рынка — агро-реалити-шоу "Реальная ферма".

По словам продюсера "Реальная ферма", ведущая проекта Анна Козлова много лет изучала аграрные вопросы и наконец-то пришла к выводу, что пора самой обучаться этому ремеслу. В частности, ради достижения поставленной цели она бросает столицу и отправляется на ферму, чтобы реализовать себя как аграрного предпринимателя.

Добавим, "ИнтерАгро" - это наиболее авторитетное событие мировой и отечественной агроиндустрии, которое проходит в Киеве. Здесь посетители смогут ближе ознакомиться со всеми новинками сельскохозяйственной техники и оборудованием, а также с другими компаниями, которые придерживаются принципа тотальных инноваций на аграрном рынке.

Выставка открылась 30 октября и продлится по первое ноября 2018 года. В работе выставки приняли участие 346 компаний.

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