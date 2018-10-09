21:14 09.10.2018
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Жители Чергивской области с ужасом публикуют фотографии из разных сел, которые находятся неподалеку от Ични. В частности, где сегодня ночью, 9 октября, взорвался склад с боеприпасами. На снимках испуганных людей видно, что некоторые домохозяйства очень сильно пострадали, при этом другие получили незначительное разрушение. Также местные жители зафиксировали снаряды, которые падали прямо посреди дороги.
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