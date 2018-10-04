Фоторепортаж

Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии

В результате сильнейшего землетрясения, цунами и извержение вулкана Сопутан, жители Индонезии еле справляются с последствиями ужасной катастрофы. В данное время тысячи людей не могут вернуться к своим поврежденных или разрушенных жилых домов. Число погибших выросло до 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести.

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