Фоторепортаж
18:30 04.10.2018

Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии

В результате сильнейшего землетрясения, цунами и извержение вулкана Сопутан, жители Индонезии еле справляются с последствиями ужасной катастрофы. В данное время тысячи людей не могут вернуться к своим поврежденных или разрушенных жилых домов. Число погибших выросло до 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести.

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

Индонезия  землетрясения  цунами  


Подписывайтесь на наши материалы в Фейсбуке
Читайте также:
. .
Вся лента
RSS
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО

bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив