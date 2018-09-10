Фоторепортаж

Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе

Украинские пилоты 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Александр Оксанченко и Юрий Булавка завершили участием на авиаушоу в Бельгии турне Украины на европейской арене. Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа, за что получили памятные награды не только от организаторов международного авиационного показа в Бельгии, но и от участников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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