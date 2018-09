Фоторепортаж

В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана

Накануне в украинской столице в рамках Ukrainian Fashion Week состоялся показ премиальной коллекции дизайнера Andre Tan Atelier Andre Tan.

Дефиле открыла суперблондинка Оля Полякова. Она появилась перед публикой в экстравагантном пальто из коричневого лакированного кожзама и костюмной вставки серого цвета. При этом, Леся Никитюк закрывала показ. В частности, она вышла в белом трикотажном платье-футболке с надписью Super Star.

"Мы не только представили на неделе моды нашу совершенно новую линию одежды “Atelier Andre Tan”, но и впервые в Украине используем мировую тенденцию "see now, buy now", если быть точнее, то на следующий день после показа все желающие смогут купить коллекцию в сети магазинов " Andre Tan"- прокомментировал Андре Тан.

На подиуме в этот вечер еще увидели топ-модель Эллу Кандыбу, обладательницу титула Мисс Украина-2016 Александру Кучеренко, Олимпийскую чемпионку Украины Анну Ризатдинову, крымско-татарскую супермодель Эвелину Мамбетову и других.

