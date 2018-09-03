Фоторепортаж
17:37 03.09.2018

День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО

В День знаний украинские знаменитости вместе со своими детьми отправились в школу. В частности, некоторые звезды шоу-бизнеса страны показали в своих социальных сетях, как их наследники побывали на праздничной линейке. 

"Мы пошли", - сообщила ведущая под фотографией, где позируют ее дети. 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

День знаний  школа  украинские звезды  


Подписывайтесь на наши материалы в Фейсбуке
Читайте также:
. .




Новости СМИ2
Вся лента
RSS
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив