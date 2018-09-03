17:37 03.09.2018
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
В День знаний украинские знаменитости вместе со своими детьми отправились в школу. В частности, некоторые звезды шоу-бизнеса страны показали в своих социальных сетях, как их наследники побывали на праздничной линейке.
"Мы пошли", - сообщила ведущая под фотографией, где позируют ее дети.
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