Фоторепортаж

День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО

В День знаний украинские знаменитости вместе со своими детьми отправились в школу. В частности, некоторые звезды шоу-бизнеса страны показали в своих социальных сетях, как их наследники побывали на праздничной линейке.

"Мы пошли", - сообщила ведущая под фотографией, где позируют ее дети.

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