Фоторепортаж

Винницкая птицефабрика МХП самая большая в Украине и вторая по величине в Европе

Иванна Лабазович

Первого июля 2018 года Винницкая птицефабрика, входящая в аграрный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) запустила вторую линию производства в Ладыжине, Винницкой области. Так, по состоянию на пятое июля, у комплекса наибольший в мире инкубатор.

Как отметил исполнительный директор ООО "Винницкая птицефабрика" Игорь Лещенко, за один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы. Также ожидается, что в 2020 году птицефабрика сможет производить 560 тыс. тонн. мяса птицы.

При этом, директор "МХП Эко-Энерджи" Иван Тракслер заявил, что Агроиндустриальный холдинг "Мироновский Хлебопродукт" к концу текущего года введет в эксплуатацию биогазовый комплекс. В результате птицефабрика будет получать из биогаза 10 кВт в час. Таким образом, вся производимая электрическая энергия станет подаваться на рынок по зеленому тарифу.

Добавим, что в настоящее время на предприятии работают 6 тыс. сотрудников. В то самое время 14 бригад занимаются выращиванием птицы.

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