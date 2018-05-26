Фоторепортаж
15:26 26.05.2018

В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"

Иванна Лабазович

Среди 14-х претенденток в столице выбрали новую "Мисс Киев 2018". Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова, информирует корреспондент "УРА-Информ".

Как сообщили организаторы мероприятия, девушка с девяти лет занималась бальными танцами и является призером чемпионата Украины. Кроме того, победительница "Мисс Киев 2018" сейчас учится на втором курсе Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "государственные финансы". Теперь обладательница престижного титула представит нашу страну на мировых парадах красоты.

Во время конкурса прекрасные девушки из разных областей Украины дефилировали в модных нарядах, купальниках и вечерних платьях не только от украинских, но и зарубежных дизайнеров.

При этом, победительницы других номинаций "Мисс Киев 2018" получили цветы, ленточки и диадемы. Среди призеров популярного конкурса красоты оказалась телеведущая популярной программы "ОгоЯкіЛюди" на "Первом Деловом телеканале" - Юлия Рябчук, которая единственная выиграла две короны. В частности, награду талантливая девушка получила в номинации "Мисс Украина Онлайн" и "Мисс спорт". Выглядело это невероятно зрелищно, завораживающе!

Предлагаем Вам посмотреть красочный фотоотчет, как это было.

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Мисс Киев 2018  конкурс красоты  награда  ОгоЯкіЛюди  


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