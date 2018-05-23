Фоторепортаж

В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

К четвертой годовщине начала битвы за Донецкий аэропорт в сети появились свежие фотографии с места его обороны. Снимки под названием "Аэропорт" опубликовал журналист и фотограф Сергей Лойко на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит напомнить, что бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года. Тогда с 18 по 21 января в результате подрыва терминала ГАП погибли 58 "киборгов".

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