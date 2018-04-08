Фоторепортаж
09:53 08.04.2018

Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Петр Порошенко со своей семьей уже посетил богослужения во Владимирском кафедральном соборе Киева и Монастырь Святого Василия великого украинской греко-католической церкви. Также гарант страны поздравил украинцев с Пасхой и пожелал мира. 

"Сердечно поздравляю с великим христианским праздником Воскресением Христовым! Мира нам всем, а Украине - светлого будущего!", - написал Порошенко на своей страничке в Facebook. 

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Пасха  президент Украины  Порошенко  Пасхальное богослужение  


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