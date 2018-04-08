Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Президент Украины Петр Порошенко со своей семьей уже посетил богослужения во Владимирском кафедральном соборе Киева и Монастырь Святого Василия великого украинской греко-католической церкви. Также гарант страны поздравил украинцев с Пасхой и пожелал мира.
"Сердечно поздравляю с великим христианским праздником Воскресением Христовым! Мира нам всем, а Украине - светлого будущего!", - написал Порошенко на своей страничке в Facebook.
Всемирно известнуая поисковая компания Google оказалась под шквальной критикой пользователи социальных сетей. Сканадал связан с тем, что работники компании не разработали дудл на пасхальную тематику для своего поисковика.
Глава государства Украины Петр Порошенко подписал законопроект №6548 "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании "относительно деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей".