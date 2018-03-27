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12:32 27.03.2018
В Житомирской области полиция обнаружили 200 единиц ворованной военной техники - ФОТО
В Житомирской области в понедельник, 27 марта, полиция обнаружили почти 200 объектов военной техники и транспортных средств.
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