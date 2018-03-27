Фоторепортаж
12:32 27.03.2018

В Житомирской области полиция обнаружили 200 единиц ворованной военной техники - ФОТО

В Житомирской области в понедельник, 27 марта, полиция обнаружили почти 200 объектов военной техники и транспортных средств.

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Житомир  техника  кража  продажа  полиция  


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