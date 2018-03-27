В Житомирской области полиция обнаружили 200 единиц ворованной военной техники - ФОТО

На Житомирщине ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя В Житомирской области правоохранители провели операцию по ликвидации цеха, где производили некачественный алкоголь. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Гройсман поручил подготовить технику к зиме Премьер страны сегодня акцентировал внимание на подготовке техники ЖКХ к зимнему периоду.

Украинка против воли стала лицом конкурса красоты в России Победительница конкурса Мини-мисс мира-2015 Дарья Журбенко из Винницкой области оказалась на рекламных материалах одной из российских компаний. Об этом сообщает сайт города Винницы.

Ватикан прекратил продажу мощей святых Руководство Ватикана внесло изменения в правила по использованию останков святцев и причисленных к лику святых. Об этом передает Associated Press.