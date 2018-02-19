Фоторепортаж

Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов

Иванна Лабазович

Невозможно представить себе завершение зимы без традиционной масленичной недели, за которую каждый настоящий украинец успевает съесть такое количество вкусных блинов, что хватит на весь год. Поэтому, масленица всегда отмечается с большим размахом. И неудивительно, ведь принято ходить друг к другу в гости, угощать всех блинами, петь песни, кататься на снежных горках и так далее. Тем более, в столице на ВДНХ создали все условия, где каждый смог ощутить на себе не только старинные традиции, но и другие развлечения по душе. Так, сожжение чучела, прыжки через костер, театрализованные представления, интересная ярмарка и веселые конкурсы добавляли ощущение большого торжества. Ну, и конечно же, огромное количество дегустационных блинов с разнообразными начинками не оставили равнодушным никого, даже самых взыскательных гурманов.

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