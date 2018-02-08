Снег снова выпал в пустыне Сахара

В алжирском городе Айн-Сефра в пустыне Сахара песчаные дюны покрыты снегом. Этот снегопад в Сахаре — уже второй в текущем году. В данный момент местные жители продолжают публиковать в сети фотографии необычного для этих мест погодного явления. Вместе с тем заснеженную пустыню уже традиционно запечатлел фотограф Карим Боучатата.
Находится это чудо природы на территории современной Ливии, среди песочных дюн, которым насчитывается уже более 100 000 лет. Ученые предполагают, что раньше здесь существовала внушительная водная экосистема, но сейчас от нее осталось лишь около двадцати небольших озер.