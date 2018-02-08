Фоторепортаж
02:00 08.02.2018

Снег снова выпал в пустыне Сахара

В алжирском городе Айн-Сефра в пустыне Сахара песчаные дюны покрыты снегом. Этот снегопад в Сахаре — уже второй в текущем году. В данный момент местные жители продолжают публиковать в сети фотографии необычного для этих мест погодного явления. Вместе с тем заснеженную пустыню уже традиционно запечатлел фотограф Карим Боучатата.

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снегопад  Сахара  дюны  


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