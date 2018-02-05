Фоторепортаж

На Ukrainian Fashion Week 2018 представлены первые коллекции известных брендов

В Киеве с третьего начались показы коллекций 55 дизайнеров. На сегодняшний день свои коллекции в рамках мероприятия уже продемонстрировали известные модные бренды, среди которых: ANNAMUZA, GUDU, ELENAREVA и другие.

Предлагаем познакомиться коллекциями дизайнеров, которые подарила с первых дней долгожданная неделя моди весна-лето 2018.

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