Фоторепортаж

В сети появились свежие снимки разрушений окраин Донецка - ФОТО

В Интернете представители СМИ опубликовали фотографии оккупированного Донецка. Так, на кадрах можно увидеть старейший и лучший 3D-кинотеатр города – кинотеатра имени Шевченко, а также бывший Трудовской театр, Дворец спорта "Шахтер", памятник Тарасу Шевченко (место сбора Евромайдана в Донецке), горадминистрацию, "Пальма Мерцалова", ставшую символом Донецкой области, и другие знаковые места.

Вместе с тем местные жители возмущаются, что в городе уже с 11 января отсутствует мобильная связь Vodafone. Поэтому, людям пока предлагают тарифные планы российского оператора. В случае, если возникает необходимость позвонить кому-либо на подконтрольную Украине территорию, они взбираются на мост – поскольку только здесь можно поймать старую сеть.

Кстати, фотографии были опубликованы на сайте издания "Донбасс.Реалии".

Подписывайтесь на наши материалы в Фейсбуке