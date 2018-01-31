Фоторепортаж
12:30 31.01.2018

В сети появились свежие снимки разрушений окраин Донецка - ФОТО

В Интернете представители СМИ опубликовали фотографии оккупированного Донецка. Так, на кадрах можно увидеть старейший и лучший 3D-кинотеатр города – кинотеатра имени Шевченко, а также бывший Трудовской театр, Дворец спорта "Шахтер", памятник Тарасу Шевченко (место сбора Евромайдана в Донецке), горадминистрацию, "Пальма Мерцалова", ставшую символом Донецкой области, и другие знаковые места.

Вместе с тем местные жители возмущаются, что в городе уже с 11 января отсутствует мобильная связь Vodafone. Поэтому, людям пока предлагают тарифные планы российского оператора. В случае, если возникает необходимость позвонить кому-либо на подконтрольную Украине территорию, они взбираются на мост – поскольку только здесь можно поймать старую сеть. 

Кстати, фотографии были опубликованы на сайте издания "Донбасс.Реалии".

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

Донецк  ДНР  фото  


Подписывайтесь на наши материалы в Фейсбуке
Читайте также:
. .




Новости СМИ2
Вся лента
RSS
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив