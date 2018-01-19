Как жители столицы окунались на праздник Крещения

Как преобразился Киев в День Крещения Руси - ФОТО Давайте посмотрим, что киевлянам подарили на День Крещения Руси.

В столице временно запрещено купаться на трех пляжах Купаться в Киеве сейчас нельзя на пляжах "Водоворот", а также "Пуща-Водица" и "Вербное".

Традиция дарить подарки на новогодние праздники существует уже тысячелетие Все дети и взрослые ждут новогодние и рождественские праздники для того, чтобы дарить праздничное настроение, радость, семейное тепло и, конечно же, подарки.

В пробке на дороге Одесса-Киев почти 100 авто На дороге Одесса-Киев вследствие сложных погодных условий и ДТП в пробке находятся, по меньшей мере, 100 транспортных средств.