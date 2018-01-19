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17:54 19.01.2018
Как жители столицы окунались на праздник Крещения
Иванна Лабазович
В пятницу, 19 января, жители и гости Киева отметили Крещение традиционными купаниями в проруби. Считается, что это наделяет людей целительной силой и позволяет сохранить ее в течение всего года.
Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ".
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