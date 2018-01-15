Фоторепортаж

Один из пляжей Одессы превратился в "ледяную скульптуру"

На набережной одесского пляжа "Ланжерон" местные жители могут полюбоваться декорациями для зимней сказки. Потому что, пляж оброс толстым слоем льда и сосульками, которые похожи теперь на настоящую "ледяную скульптуру".

Изветсно также, что гигантские сосульки покрыли дверь Михаила Ревы, расположенную на набережной. Причиной такого явление явяляется мороз в -9 градусов, море и штормовой ветер.

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