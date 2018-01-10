Фоторепортаж

В сети показали фото маневров украинских летчиков

В Сети появились фотографии опасных полетов в исполнении воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. К полетам привлекался опытный летно-инструкторский состав воздушного командования "Центр".

Так, в течение летной смены пилоты отработали единую методику поддержки и восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, а также боевого применения.

Место и время съемки кадров неизвестны.

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