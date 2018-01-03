Фоторепортаж

Президент опубликовал альбом лучших снимков 2017 года - ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко поделился со своими подписчиками на своей странице в Facebook альбомом с фотографиями за 2017 год. Так, лидер страны Петр Порошенко подобрал около двух десятков самых ярких, на его взгляд, фотографий за прошедший год.

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