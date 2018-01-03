Президент опубликовал альбом лучших снимков 2017 года - ФОТО
Глава украинского государства Петр Порошенко поделился со своими подписчиками на своей странице в Facebook альбомом с фотографиями за 2017 год. Так, лидер страны Петр Порошенко подобрал около двух десятков самых ярких, на его взгляд, фотографий за прошедший год.
Президент Украины Петр Порошенко во время приветствия Американской торговой палаты в Украине с 25-й годовщиной со дня основания заявил, что украинское государство постоянно чувствовало надежное плечо США. В часности, в создании сильных институтов, развитого гражданского общества и процветающей рыночной экономики.