Фоторепортаж
16:46 30.12.2017

Новогодняя елка-2018 в Киеве - ФОТО

Иванна Лабазович

К празднованию Нового Года украинская столица традиционно преобразилась, ожидая масштабные гулянья в новогоднюю ночь. Ведь кроме киевлян, отметить праздник в этом городе желают тысячи гостей из других уголков страны.

Так, главная ёлка Украины, которая на протяжении всех Новогодних праздников будет стоять на Софийской площади стала самым высоким деревом. Её высота – 33 метра. Новогоднюю красавицу задекорировали с 36 видов гирлянд из диодных лампочек. Также елку украсили золотистые шары, которые специально выбирались под цвет куполов Софийского собора.

А горячие напитки, глинтвейн, сосиски и шашлыки, приготовленные на открытом костре и другие блюда, создают особую праздничную атмосферу.

Редакция УРА-Информ поздравляет своих читателей, партнеров и экспертов с приближением Нового Года, а также делится волшебными снимками елки-2018.

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Новый год  елка-2018  праздник  


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