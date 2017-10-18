Щиты и палатки: как прошло пленарное заседание парламента

Под Радой снова зажгли "дымовухи" и файеры Под зданием Верховной Рады Украины, активисты которые митингуют против легализации минских договоренностей на законодательном уровне, снова зажгли дымовые шашки и файеры.

Под Радой звучат взрывы Возле здания Верховной Рады Украины, где во вторник, 17 октября, около 400 человек собралось на митинг, произошли взрывы.