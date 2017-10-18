Щиты и палатки: как прошло пленарное заседание парламента
Под зданием Верховной Рады второй день проходит митинг. Представители мероприятия требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения открытых партийных списков на выборах.
К слову, митингующие стоят под Радой, чтобы обеспечить работу депутатов
Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде с первого января 2020 года исключить норму, согласно которой парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность. Об этом свидетельствуют сведения с официального сайта украинского парламента.