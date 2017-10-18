Фоторепортаж
12:57 18.10.2017

Щиты и палатки: как прошло пленарное заседание парламента

Под зданием Верховной Рады второй день проходит митинг. Представители мероприятия требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения открытых партийных списков на выборах. 

К слову, митингующие стоят под Радой, чтобы обеспечить работу депутатов

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Верховная Рада  митинг  депутатская неприкосновенность  


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