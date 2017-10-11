Фоторепортаж
13:15 11.10.2017

Осень - пора хризантем

Иванна Лабазович

Для некоторых осень – любимое время года, ведь она полна насыщенных красок и еще помнит тепло солнечных летних дней. А вот, если кому-то действительно не хватает дневного света и ярко осенних цветов, хризантемы идеально справятся с этой задачей.

Эти цветы такие нежные, аккуратные и в то же время веселые. Так, более 25 000 хризантем желтых, белых, оранжевых, красных, терракотовых, пурпурных цветов площадью 2000 кв. м. расположились на Певческом поле в Киеве. Среди большого количества цветов посетители смогут увидеть волшебные домики в окружении фиолетовых, красных, желтых хризантем, и гигантских разноцветных бабочек, и загадочных сов, и необычные деревья.

Добавим, что фестиваль хризантем "Фантастическая история" продлится до 23 октября.

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осень  хризантемы  Киев  Фантастическая история  фоторепорта  


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