Фоторепортаж
12:10 18.09.2017

Фестиваль пива Октоберфест 2017 в Киеве

В этом году Октоберфест не заставил себя долго ждать. Так, главное вкусное событие осени состоялось в середине сентября, с 15 по 17 число.

В частности, гости фестиваля смогли попробовать всевозможные сорта хмельного напитка со всех уголков Европы. Кроме того, специально для этого феста готовился уникальный Dunkel от производителей Franziskaner. Помимо 15 видов пива для всех людей также были представлены зоны для фото, конкурсы и, конечно, драйвовая музыка - поскольку без этого Октоберфест невозможен! 

 

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Октоберфест  пиво  Киев  


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