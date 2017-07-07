Фоторепортаж
10:30 07.07.2017

Празднование Ивана Купала в парке "Феофания" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Иванна Лабазович

В ночь с 6 на 7 июля киевляне и гости столицы отпраздновали самый мистический и при этом беззаботный славянский праздник: Ивана Купала. Так, этническое действо состоялось в парке "Феофания" на котором собралось около полутысячи человек. 

Среди желающих приобщиться к купальским обрядам было немало детей. В "Феофании" они играли с аниматорами, а также принимали участие в различных конкурсах. Кроме того, маленьких гостей приобщали и к плетению девичьей косы и венков.

Кстати, чтобы желающим это удавалось лучше, организаторы позаботились о специальных мастер-классах.

В общем праздничная атмосфера была в "Феофании" не только ощутимой, но и заметной. Избушка Гадалки, сожжения чучела, локации для отдыха и выступления творческих коллективов - каждый мог найти как развлечься.

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Ивана Купала  праздник  Феофания  


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