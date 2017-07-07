Празднование Ивана Купала в парке "Феофания" - ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь с 6 на 7 июля киевляне и гости столицы отпраздновали самый мистический и при этом беззаботный славянский праздник: Ивана Купала. Так, этническое действо состоялось в парке "Феофания" на котором собралось около полутысячи человек.
Среди желающих приобщиться к купальским обрядам было немало детей. В "Феофании" они играли с аниматорами, а также принимали участие в различных конкурсах. Кроме того, маленьких гостей приобщали и к плетению девичьей косы и венков.
Кстати, чтобы желающим это удавалось лучше, организаторы позаботились о специальных мастер-классах.
В общем праздничная атмосфера была в "Феофании" не только ощутимой, но и заметной. Избушка Гадалки, сожжения чучела, локации для отдыха и выступления творческих коллективов - каждый мог найти как развлечься.