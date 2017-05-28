Фоторепортаж

В Киеве отметили День Независимости Грузии - ФОТО

На Певческом поле в Киеве прошел грандиозный фестиваль - "День независимости Грузии в Украине". Поскольку, для более чем 30 тысяч грузин наша страна стала родным домом - они здесь работают, вдохновляются, а также заводят семью, дружбу.

Кроме того, количество посетителей в очередной раз доказывает, что этнические группы дружат и украинский народ гостеприимный: от самых маленьких до взрослых.

Также во время фестиваля, жгучие грузины зазывали к себе в шалы изведать национальную кухню страны солнца и посмаковать дурманящую чачу, а звук барабанов давали ощущение того, что находишься в самом сердце Грузии со всеми его традициями и колоритом.

Помимо этого для киявлян и гостей столицы выступали лучшие грузинские и украинские артисты. В часности, известный в Европе ансамбль танца "BATUM", а также Национальный заслуженный академический ансамбль старинного танца Украины имени Павла Вирского.

Однако настоящим сюрпризом для поситителей стало участие в винном флеш-мобе! Так, в рамках мероприятия был установлен уникальный рекорд Украины на самый длинный тост.

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