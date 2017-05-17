В Киеве начался фестиваль художественной керамики “ЦеГлина”

Отдел коммуникации полиции Киевской области сообщает, что правоохранителями был задержан 26-летнего житель Киевской области, который в собственном доме изготавливал, а затем продавал психотропное вещество "амфетамин".

Австралийская художница Аэлита Андре (Aelita Andre) заставила вздрогнуть профессиональный мир искусств. На ее счету две персональные выставки – в США и Италии, десятки ее картин разошлись по частным коллекциям, а ведь ей было всего 4 года. Самая дорогая картина Аэлиты была продана за 30 000 долл., а общая стоимость проданных картин составляет почти миллион долларов.