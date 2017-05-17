Фоторепортаж
16:35 17.05.2017

В Киеве начался фестиваль художественной керамики “ЦеГлина”

Посетить фестиваль можно до 27 мая 

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фестиваль керамики  глина  Киев  искусство  


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