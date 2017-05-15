Фоторепортаж
15:10 15.05.2017

В столице прошел Kyiv Lights Festival 2017

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Киев  столица  фестиваль света  


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