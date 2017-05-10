Фоторепортаж
14:18 10.05.2017

Родина-мать "преобразилась" на период Евровидения-2017

С 9 по 13 мая, с 21:00 до полуночи на фоне монумента "Родина-мать" будет демонстрироваться инсталляция, которая отражает данную женскую скульптуру, одетую в аутентичные украинские наряды

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Родина-мать  Киев  Евровидение  инсталляция  


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