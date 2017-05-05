В Киеве на Певческом поле распустились удивительные композиции

Специалисты коммунального объединения "Киевзеленстрой" начали высадку 710 тыс. тюльпанов, которые расцветут весной 2013 г. Из этого количества цветов, 400 тыс. будут высажены на Певческом поле, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В рамках Бала хризантем, который в Киеве проводится в третий раз, на Певческом поле одновременно расцветет около 300 тысяч разных сортов хризантем. Будут представлены цветочные творческие работы, выполненные в пространственно-объемных экспозициях. В течение выставки хризантем в Киеве каждую субботу и воскресенье для гостей будут проводиться концерты с участием известных звезд эстрады и разнообразные шоу.