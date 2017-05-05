Фоторепортаж
11:20 05.05.2017

В Киеве на Певческом поле распустились удивительные композиции

Иванна Лабазович

Красные, желтые, розовые, белые, малиновые, фиолетовые, оранжевые - более 200 тыс. тюльпанов 12 разновидностей радуют своим обаянием посетителей Певческого поля в Киеве. 

В этом году выставка тюльпанов называться "Тайны пасхальной писанки". При этом общая площадь композиций составила более чем 2000 кв. м.

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