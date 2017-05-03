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03:00 03.05.2017
В Киеве зацвела самая длинная в мире аллея сакур
360 сакур парка "Киото" зацвели в столице
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