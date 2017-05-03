Фоторепортаж
03:00 03.05.2017

В Киеве зацвела самая длинная в мире аллея сакур

360 сакур парка "Киото" зацвели в столице

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Киев  весна  сакура  


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