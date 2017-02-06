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18:41 06.02.2017
Снежный коллапс в Киеве
Как в столице ликвидировали последствия снегопада видели фотокорреспонденты "УРА-Информ".
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