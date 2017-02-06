Снежный коллапс в Киеве

В двух областях Украины ограничение транспорта на дорогах сохраняется По состоянию на восемь часов утра вторника, 10 января, ограничения движения автотранспорта на дорогах сохраняется в двух областях.

Движение транспорта в Одесской области остается частично ограниченным По состоянию на восемь часов утра, четверга, 12 января, из-за непогодой в Одесской области движение транспорта остается частично ограниченным.

Пробки парализовали Киев Вечером в пятницу в столице всегда движение на дорогах несколько осложнено, но сегодня оно практически остановлено.