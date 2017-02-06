Фоторепортаж
18:41 06.02.2017

Снежный коллапс в Киеве

Как в столице ликвидировали последствия снегопада видели фотокорреспонденты "УРА-Информ".

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снегопад  непогода  пробки  Киев  


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