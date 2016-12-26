11:53 26.12.2016
Главная елка страны с новогодними локациями - ФОТО
Столица заиграла яркими красками. Главная новогодняя красавица украшена очень изящными огоньками. Помимо 26-метровой елки, на Софийской площади также разместилась сцена с тремя экранами, новогодняя ярмарка и площадка для селфи. Также нашлось место и для выставки игрушек, которые делали дети со всей Украины.
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