Фоторепортаж

Главная елка страны с новогодними локациями - ФОТО

Столица заиграла яркими красками. Главная новогодняя красавица украшена очень изящными огоньками. Помимо 26-метровой елки, на Софийской площади также разместилась сцена с тремя экранами, новогодняя ярмарка и площадка для селфи. Также нашлось место и для выставки игрушек, которые делали дети со всей Украины.

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