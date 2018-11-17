В Киеве около станции метро "Золотые Ворота" произошел взрыв - ФОТО

По предварительной информации, пострадавшим оказался бездомный мужчина. Он признался, что развел костер, чтобы погреться, но спустя какое-то время прогремел взрыв.

Пострадавшего с раной ноги госпитализировали в больницу. На данный момент правоохранители пытаются выяснить, каким образом взрывчатое вещество могло оказаться в центре города.

После проведения тщательного осмотра места происшествия эксперты предположили, что бездомный мог подорвать самодельное взрывное устройство.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Богатырской прохожий обнаружил в иномарке мертвого мужчину, после чего сразу вызвал правоохранителей.