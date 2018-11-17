10:49 17.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100208185:roman

В Киеве около станции метро "Золотые Ворота" произошел взрыв - ФОТО

Вчера вечером в Киеве по адресу улица Золотоворотская, 7 прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве около станции метро

По предварительной информации, пострадавшим оказался бездомный мужчина. Он признался, что развел костер, чтобы погреться, но спустя какое-то время прогремел взрыв.

Пострадавшего с раной ноги госпитализировали в больницу. На данный момент правоохранители пытаются выяснить, каким образом взрывчатое вещество могло оказаться в центре города.

После проведения тщательного осмотра места происшествия эксперты предположили, что бездомный мог подорвать самодельное взрывное устройство.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Богатырской прохожий обнаружил в иномарке мертвого мужчину, после чего сразу вызвал правоохранителей.


Поделиться
Читайте также:
 
Украине и США усилят военно-экономическое сотрудничество Прогноз погоды в Украине на сегодня: столицу постепенно будет затягивать растущая облачность Сводка ООС: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения На Полтавщине во время тушения пожара в доме пожарные спасли 10 человек - ФОТО
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив