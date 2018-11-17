В Киеве дотла выгорел офис строительной компании - ФОТО

В столице сегодня, 17 ноября по адресу улица Оросительная, 5в произошел пожар в офисном двухэтажном здании. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, огонь охватил одну из комнат на втором этаже здания. Прибывшим на место происшествия удалось не допустить распространение огня на соседние помещения.
В результате возгорания никто не пострадал. В момент начала пожара внутри никого не было, обошлось без пострадавших. На месте работали пять единиц основной и спасательной техники, а также дежурили медики и патрульная полиция. Причину возгорания установит следствие.
В ходе ликвидации пожара принимали участие 5 сотрудников столичной ГСЧС и 1 единица спецтехники.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел пожар в популярном грузинском ресторане.