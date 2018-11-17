В Киеве дотла выгорел офис строительной компании - ФОТО

По предварительной информации, огонь охватил одну из комнат на втором этаже здания. Прибывшим на место происшествия удалось не допустить распространение огня на соседние помещения.

В результате возгорания никто не пострадал. В момент начала пожара внутри никого не было, обошлось без пострадавших. На месте работали пять единиц основной и спасательной техники, а также дежурили медики и патрульная полиция. Причину возгорания установит следствие.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 5 сотрудников столичной ГСЧС и 1 единица спецтехники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел пожар в популярном грузинском ресторане.