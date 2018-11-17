16:55 17.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве дотла выгорел офис строительной компании - ФОТО

В столице сегодня, 17 ноября по адресу улица Оросительная, 5в произошел пожар в офисном двухэтажном здании. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве дотла выгорел офис строительной компании - ФОТО

По предварительной информации, огонь охватил одну из комнат на втором этаже здания. Прибывшим на место происшествия удалось не допустить распространение огня на соседние помещения.

В результате возгорания никто не пострадал. В момент начала пожара внутри никого не было, обошлось без пострадавших. На месте работали пять единиц основной и спасательной техники, а также дежурили медики и патрульная полиция. Причину возгорания установит следствие.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 5 сотрудников столичной ГСЧС и 1 единица спецтехники. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел пожар в популярном грузинском ресторане. 


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