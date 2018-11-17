11:46 17.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киев в собственном доме заживо сгорел бездомный - ФОТО

В Голосеевском районе Киева по адресу улица Корчеватская, 13 на пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киев в собственном доме заживо сгорел бездомный - ФОТО

По предварительной информации, пожар в заброшенном доме охватил площадь около 50 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели в 22:12 локализоровали возгорание, а в 22:21 полностью его ликвидировали.

В ходе обследования помещения спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Позже спасатели установили, что этот дом давно заброшен и в нем длительное время проживали бездомные.

В ходе ликвидации пожара принимали участие три единицы основной и спасательной техники ГСЧС, а также дежурили медики и полиция. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел пожар в популярном грузинском ресторане. 


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