В Ирпене двое неизвестных ограбили инкассаторскую машину

Сегодня, 17 ноября, в городе Ирпень Киевской области группа неизвестных ограбила инкассаторов. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
По его словам, двое неизвестных напали на инкассаторский грузовик в момент, когда сотрудники охраны меняли кассеты в банкомате. Он также подчеркнул, что правоохранители не стали открывать огонь в публичном месте, задержать преступников не удалось.
Оба налетчика скрылись на автомобиле на еврономерах. Были ли в похищенных кассетах деньги информации нет.
"Сейчас в области объявлен план "Перехват". Наряду с этим, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия", - заявил Жукович.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре украинской столицы группа неизвестных людей ограбила депутата Верховной Рады из фракции Народный фронт Ярослава Едакова.