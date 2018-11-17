В Ирпене двое неизвестных ограбили инкассаторскую машину

По его словам, двое неизвестных напали на инкассаторский грузовик в момент, когда сотрудники охраны меняли кассеты в банкомате. Он также подчеркнул, что правоохранители не стали открывать огонь в публичном месте, задержать преступников не удалось.

Оба налетчика скрылись на автомобиле на еврономерах. Были ли в похищенных кассетах деньги информации нет.

"Сейчас в области объявлен план "Перехват". Наряду с этим, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия", - заявил Жукович.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре украинской столицы группа неизвестных людей ограбила депутата Верховной Рады из фракции Народный фронт Ярослава Едакова.