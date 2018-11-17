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В Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами и гранатомет - ФОТО

Сотрудники Департамента внутренней безопасности обнаружили тайник с боеприпасами и оружием в пригороде города Торецк. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

В Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами и гранатомет - ФОТО

Тайник в оружием был обнаружен в подвале заброшенного жилого дома. 

В ходе проведение обысков были обнаружены, а затем изъяты 4 цинковых ящика патронов калибра 7,62 мм (1760 штук), 4 цинковых ящика патронов калибра 12,7 мм (320 штук), 1 цинковый ящик патронов калибра 7,62 мм (440 штук), а также - ручной гранатомет « ОЛ ОП-22 », 5 гранат Ф-1, 2 запала к гранат Ф-1 тапострил для стрельбы из гранатомета.

На данный момент Торецким ОП Бахмутского отдела донецкой полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины. Устанавливаются лица, оборудовали схрон с целью привлечения их к ответственности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Одещине СБУ обнаружили огромный арсенал оружие и боеприпасов.


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