В Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами и гранатомет - ФОТО

Тайник в оружием был обнаружен в подвале заброшенного жилого дома.

В ходе проведение обысков были обнаружены, а затем изъяты 4 цинковых ящика патронов калибра 7,62 мм (1760 штук), 4 цинковых ящика патронов калибра 12,7 мм (320 штук), 1 цинковый ящик патронов калибра 7,62 мм (440 штук), а также - ручной гранатомет « ОЛ ОП-22 », 5 гранат Ф-1, 2 запала к гранат Ф-1 тапострил для стрельбы из гранатомета.

На данный момент Торецким ОП Бахмутского отдела донецкой полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины. Устанавливаются лица, оборудовали схрон с целью привлечения их к ответственности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Одещине СБУ обнаружили огромный арсенал оружие и боеприпасов.