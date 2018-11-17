12:38 17.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100208189:roman

В Днепра полиция задержала очередного чиновника, занимавшегося вымогательством в крупных размерах

Сегодня, 16 ноября, оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции задержали чиновника 
 

В Днепра полиция задержала очередного чиновника, занимавшегося вымогательством в крупных размерах

Сотрудниками внутренней безопасности ДФС Украины установили, что сотрудник налоговой милиции ГУ ДФС в Днепропетровской области требовал от гражданина 7000 долларов США неправомионои выгоды.

За указанную сумму вознаграждения последний пообещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, а именно на принимать меры по пресечению деятельности работы нескольких аптек в городе Днепре. 

Сейчас подполковник налоговой полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, на его имя уже открыто уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве полиция задержала чиновников-вымогателей, которые занимались рэкетом предпринимателей. 

 


Поделиться
Читайте также:
 
США обвинили саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в организации убийства Хашогги В Киев в собственном доме заживо сгорел бездомный - ФОТО Киев получил представительство Smart City в США В Киеве около станции метро "Золотые Ворота" произошел взрыв - ФОТО
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив