В Днепра полиция задержала очередного чиновника, занимавшегося вымогательством в крупных размерах

Сотрудниками внутренней безопасности ДФС Украины установили, что сотрудник налоговой милиции ГУ ДФС в Днепропетровской области требовал от гражданина 7000 долларов США неправомионои выгоды.

За указанную сумму вознаграждения последний пообещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, а именно на принимать меры по пресечению деятельности работы нескольких аптек в городе Днепре.

Сейчас подполковник налоговой полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, на его имя уже открыто уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве полиция задержала чиновников-вымогателей, которые занимались рэкетом предпринимателей.