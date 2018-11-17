10:00 17.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Сводка ООС: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.

Сводка ООС: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения

Минометный и пулеметный огонь противника был зафиксирован в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. 

На Луганском направлении враг из минометов 82-го и 120-го калибров обстрелял позиции наших бойцов вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Свободный.

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино  режим нарушения тишины зафиксирован лишь частично, ВСУ вынуждены были открыть ответный огонь. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 36 стран осудили  "виборы" на временно оккупированной части Донбасса.


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