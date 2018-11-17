Сводка ООС: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения

Минометный и пулеметный огонь противника был зафиксирован в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

На Луганском направлении враг из минометов 82-го и 120-го калибров обстрелял позиции наших бойцов вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Свободный.

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино режим нарушения тишины зафиксирован лишь частично, ВСУ вынуждены были открыть ответный огонь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 36 стран осудили "виборы" на временно оккупированной части Донбасса.