08:00 17.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине во время тушения пожара в доме пожарные спасли 10 человек - ФОТО

Вчера вечером в поселке Большая Круча Пирятинского района Полтавской области произошло возгорание в одной из квартир на 2-м этаже 5-этажного жилого дома. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.

На Полтавщине во время тушения пожара в доме пожарные спасли 10 человек - ФОТО

На место происшествия прибыли сотрудники 1-го подразделения местного отделение пожарно-спасательного отряда города Пирятин. 

Спасатели, прибывшие на вызов, сразу приступили к разведке и тушению. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Во время тушения пожара пожарные спасли 10 человек, в том числе 2 детей - жителей соседних квартир.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 6 человек личного состава 19-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел пожар в популярном грузинском ресторане.


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