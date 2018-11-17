На Полтавщине во время тушения пожара в доме пожарные спасли 10 человек - ФОТО

На место происшествия прибыли сотрудники 1-го подразделения местного отделение пожарно-спасательного отряда города Пирятин.

Спасатели, прибывшие на вызов, сразу приступили к разведке и тушению. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Во время тушения пожара пожарные спасли 10 человек, в том числе 2 детей - жителей соседних квартир.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 6 человек личного состава 19-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел пожар в популярном грузинском ресторане.