Восемь миротворцев ООН погибли во время спецоперации в Конго

Потери в рядах армии миротворцев ООН произошли во время операции по наступлению на город Кидивиде, население которого составляет около 300 тысяч человек. На данный момент он контролируется джихадистской группировкой ADF (Демократические силы союзников), членам которой приписывают многочисленные кровавые нападения на мирных жителей.

Сообщается, что семеро погибших миротворцев были гражданами Малави, один – Танзании. Еще 10 военных получили различные ранения.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик добавил, что в процессе выполнения совместной операции против повстанцев были убиты еще несколько конголезцев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки поддерживают введение миротворческого контингента ООН в оккупированные районы украинского Донбасса. Курт Волкер отметил, что людям на востоке Украины лучше будет в объединенной мирной Украине, чем во второсортном полицейском "государстве", управляемом мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков.