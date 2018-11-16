11:15 16.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Зимбабве взорвался автобус, погибли 42 человека

В Зимбабве в пятницу утром, 16 ноября, взорвался автобус. По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа или бензина.

В Зимбабве взорвался автобус, погибли 42 человека

В результате инцидента погибли 42 человека. Как сообщает AllAfrica News, автобус взорвался около города Бруклин между Бейтбриджем и Гвандой.

По неподтвержденным данным, один из пассажиров автобуса имел при себе газ или бензин. Емкость с веществом разбилась в багажнике автобуса, в результате чего и произошел взрыв.

В полиции подтвердили факт взрыва и констатировали смерть людей, однако заявляют, что количество жертв может быть и больше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе в Зимбабве, на севере страны, столкнулись два автобуса. В результате столкновения погибли 47 человек. Среди погибших - двое детей.


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