В Зимбабве взорвался автобус, погибли 42 человека

В результате инцидента погибли 42 человека. Как сообщает AllAfrica News, автобус взорвался около города Бруклин между Бейтбриджем и Гвандой.

По неподтвержденным данным, один из пассажиров автобуса имел при себе газ или бензин. Емкость с веществом разбилась в багажнике автобуса, в результате чего и произошел взрыв.

В полиции подтвердили факт взрыва и констатировали смерть людей, однако заявляют, что количество жертв может быть и больше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе в Зимбабве, на севере страны, столкнулись два автобуса. В результате столкновения погибли 47 человек. Среди погибших - двое детей.